WLAN-Passwort ändern unter Windows 11

Den WLAN-Key regelmässig zu ändern, kann nicht schaden. Natürlich muss man dieses Passwort auch in der Verbindung unter Windows 11 ändern, ansonsten kann keine Verbindung zum Internet mehr hergestellt werden. Dies stellt sich öfter als erstaunlich tricky heraus.

Sie können es natürlich einfach auf sich zukommen lassen: Wenn das Passwort des WLANs geändert hat, sollte Windows Sie beim nächsten Verbindungsversuch automatisch nach dem neuen Passwort fragen. Falls Windows das nicht tut oder wenn Sie die Sache beschleunigen wollen, bietet sich folgende Lösung an.