Word 2000: Neben eingefügtem Bild schreiben

Das ist nur eine Frage des Textflusses. Nachdem Sie das Bild eingefügt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen im Kontextmenü "Grafik formatieren...". Danach wählen Sie auf der Registerkarte "Layout" ein Layout aus, das eine Positionierung des Textes neben dem Bild erlaubt, z.B. "Passend".Mit "Ausrichtung horizontal" bestimmen Sie, ob das Bild links, rechts oder in der Mitte (zentriert) des Textes, den Sie schreiben, stehen soll. Bei "Andere" ist die Ausrichtung beliebig. Probieren Sie aus, was Ihnen am besten gefällt. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Nun können Sie bequem einen Text neben dem Bild schreiben.