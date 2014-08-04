Word 2013/365: Tabulatoren fehlen im oberen Lineal

Und hier schlägt der Bug zu: Im Lineal sind sämtliche Symbole für Einzüge und Tabulatoren verschwunden, ebenso links der Tabulator-Umschalter.

Man kann das derzeit besonders häufig reproduzieren, indem man ein neues Dokument erstellt und als allererstes oberstes Objekt eine Tabelle einfügt. Beim nächsten Öffnen dieses Dokuments fehlen dann sehr oft die genannten Objekte im horizontalen Lineal.

Es passiert aber sporadisch auch bei anderen Dokumenten, egal ob mit oder ohne Tabelle, egal ob es ein bestehendes Dokument ist oder ob Sie ein neues erstellen.

Microsoft dürfte inzwischen über den Bug informiert sein. Als Workaround wird i Microsoft-Supportforen vorgeschlagen, auf Tabellen als oberstes Objekt zu verzichten und das Dokument ein- bis mehrmals zu schliessen und neu zu öffnen. Meistens sind die Tabulatoren nach ein paar Word-Neustarts wieder da - wie von Zauberhand. Sie verschwinden aber bei Gelegenheit wieder, spätestens bis Microsoft ein Update gegen diesen lästigen Bug verteilt hat.

Manchmal hilft auch kurioserweise der folgende Tipp - wieder nur vorübergehend: Öffnen Sie Datei/Optionen. Klicken Sie auf Menüband anpassen. Oben rechts schalten Sie bei «Menüband anpassen» das Ausklappmenü von «Hauptregisterkarten» auf «Alle Registerkarten» um. Klicken Sie auf OK. Faktisch ändert dies zwar in Ihrem Word absolut keine Einstellung, aber es frischt offenbar die Anzeige auf, worauf Word die fehlenden Tabulatoren wieder zeigt - bis zum nächsten mal. (PCtipp-Forum)