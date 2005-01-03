Word-Dateien in OpenOffice.org bearbeiten

Wenn Sie ein Word-Dokument in "OpenOffice.org" öffnen, wird es automatisch konvertiert. Bei Dokumenten, die nur Text enthalten, geht das vollkommen problemlos; bei Dokumenten, in denen Sie mit speziellen Word-Features gearbeitet haben, gibt es eventuell Inkonsistenzen, weil nicht alle Features, die Word enthält, in "OpenOffice.org" vorhanden sind, ebenso wie umgekehrt.

Wenn Sie jedoch hauptsächlich mit Texten arbeiten, können Sie die Texte auch immer wieder im Word-Format speichern und müssen Sie nicht im OpenOffice-Format speichern. "OpenOffice.org" hat dazu sogar eine Standardeinstellung, die das Speichern im Word-Format vorgibt. Diese Einstellung rufen Sie über das Menü "Extras" und dann "Optionen..." auf. Im linken Bereich des Fensters finden Sie "Laden/Speichern" und darunter den Unterpunkt "Allgemein".