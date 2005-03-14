Word: Dateipfad ausdrucken – oder doch nicht?

Fügen Sie in der Fusszeile ein Feld für den Dateipfad ein (am einfachsten über die Schaltfläche "AutoText einfügen" auf der Symbolleiste "Kopf- und Fusszeile")

Markieren Sie das Feld und wählen Sie Menü "Format/Zeichen" und aktivieren Sie auf der Registerkarte "Schrift" die Option "Ausgeblendet".