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PCtipp Redaktion
14. Mär 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word: Dateipfad ausdrucken – oder doch nicht?

Kann man in eine Dokumentvorlage den Dateinamen/-pfad anzeigen (für interne Zwecke), diesen aber beim Ausdruck ausblenden? Die Dokumentvorlagen werden intern archiviert und bearbeitet, hierfür wäre es nützlich, würde z. B. in der Fusszeile der Dateiname eingeblendet. Wenn ein solches Dokument allerdings ausgedruckt und verschickt wird, soll der Dateiname/-pfad nicht mit ausgedruckt werden. Eine Verstecken-Funktion oder ähnliches wäre da nützlich, hat Word so etwas?
© Quelle: PCtipp.ch

Fügen Sie in der Fusszeile ein Feld für den Dateipfad ein (am einfachsten über die Schaltfläche "AutoText einfügen" auf der Symbolleiste "Kopf- und Fusszeile")

Markieren Sie das Feld und wählen Sie Menü "Format/Zeichen" und aktivieren Sie auf der Registerkarte "Schrift" die Option "Ausgeblendet".

© Quelle: PCtipp.ch

Im Normalfall wird der Dateipfad nun nicht gedruckt. Für einen Ausdruck zum internen Gebrauch können Sie jedoch im Druckdialog auf "Optionen" klicken und hier ein Häkchen bei "Ausgeblendeter Text" setzen.

Noch komfortabler wird es, wenn Sie ein Makro erstellen, das diese Umschaltung selbstständig vornimmt und das Dokument ausdruckt. Platzieren Sie dieses in der Symbolleiste neben dem normalen Druckbutton.

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