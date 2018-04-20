Word: Einfaches WENN/DANN/SONST beim Serienbrief

Word kann für Serienbriefe gut auf Outlook-Kontakte als Datenquelle zugreifen. Im Artikel «Outlook: Eigenes Feld für Duzen oder Siezen» gestern haben wir beschrieben, wie Sie in Outlook ein Feld einfügen, in dem Sie festlegen, ob Sie den jeweiligen Kontakt duzen oder siezen. Das kann uns hier gerade als Beispiel dienen: Je nach Du/Sie-Status in Outlook verwenden Sie im Word-Serienbrief eine andere Anrede oder Grussformel. Sie können aber auch eine andere Aufgabe erledigen; Word kann etwa bei Anrede «Herr» etwas wie «Sehr geehrter Herr Nachname» Schreiben und bei «Frau» entsprechend «Sehr geehrte Frau Nachname». Das Prinzip ist das gleiche.

Für die meisten Anwender ist es schwierig, die etwas komplizierten Befehle korrekt zusammenzustellen. Darum gibts jetzt ein ausführliches Beispiel, das Sie nachvollziehen und an Ihre Gegebenheiten anpassen können. Wir zeigen das anhand Office 365/Word 2016. In älteren Versionen dürfte es ähnlich funktionieren.

Vorbereitung: Entwerfen und gestalten Sie zuerst Ihren Brief; noch ohne Seriendruckfelder. Ist der Brief parat, gehts in Word zu Sendungen/Empfänger auswählen/Outlook-Kontakte auswählen. Wählen Sie den passenden Kontakte-Ordner, falls Sie mehrere haben und klicken Sie auf OK.