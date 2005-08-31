31. Aug 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Ersatz für Formeleditor
Ich wechselte kürzlich von Windows 95/Office 97 auf XP Home. Als ich eine mathematische Formel schreiben wollte (früher mit Einfügen/Objekt/Formeleditor), gab es keinen Formeleditor mehr zum Anklicken. Was soll ich unternehmen?
Als Ersatz für den Formeleditor können Sie die "SciMacros" [1] verwenden.
Die SciMacros (Scientific Macros) ermöglichen das einfache Schreiben von mathematischen Formeln und Symbolen direkt unter Microsoft Word - komplett ohne den Formel-Editor.
Eine andere Möglichkeit ist das kleine Zusatzprogramm "MathType" [2], mit dem Sie mathematische Ausdrücke in Textverarbeitungs- und DTP-Dokumenten, in Webseiten, in Präsentationen und anderen Dokumenten erzeugen können.
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