Word: Formatierungen werden auf ganzes Dokument übertragen

Die Formatvorlage "Standard" wird bei Ihnen automatisch aktualisiert. Die automatische Aktualisierung kann bei Überschrift-Formatvorlagen durchaus Sinn machen. Wenn ein Titel geändert wird - z. B. die Schrift vergrössert wird - passt Word alle anderen Überschriften ebenfalls an. So stellt man sicher, dass alle Überschriften immer genau gleich aussehen. Für die Formatvorlage "Standard" ist diese Einstellung jedoch eher unsinnig.

Gehen Sie folgendermassen vor, um die Option wieder auszuschalten:

WORD 2002

- Wählen Sie Menü Format/Formatvorlagen und Formatierung, rechts erscheint die Formatierungsleiste, in der alle Formatvorlagen aufgeführt sind.

- Rechtsklicken Sie auf der Vorlage "Standard" und wählen Sie im Kontextmenü "Ändern"

- Deaktivieren Sie in der Dialogbox die Option "Automatisch aktualisieren".

- Aktivieren Sie ausserdem die Option "Zur Vorlage hinzufügen". Diese bewirkt, dass sich die Änderung auch für alle zukünftigen Dokumente übernommen wird.

- Klicken Sie OK.

WORD 2000

- Wählen Sie Menü Format/Formatvorlagen und Formatierung

- Wählen Sie in der Formatvorlagenliste das Format "Standard" und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten

- Deaktivieren Sie nun die Option "Automatisch aktualisieren".

- Aktivieren Sie ausserdem die Option "Zur Vorlage hinzufügen". Diese bewirkt, dass sich die Änderung auch für alle zukünftigen Dokumente übernommen wird.

- Klicken Sie OK und anschliessen auf "Schliessen"

Achtung: Die Änderung wirkt sich u. U. nur auf neue, nicht aber auf bereits erstellte Dokumente aus.