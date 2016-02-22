Word-Geheimtipp: Dokument auf eine Seite verkleinern

Es ist manchmal so eine Sache mit Word: Man schreibt eine längere Seite und man bringt es einfach nicht fertig, den langen Text besser zu kürzen. Folglich huschen immer wieder ein paar Zeichen in den Druckbereich der nächsten Seite. Man will aber nicht die Seitenformatierung ändern, geschweige denn die Schriftgrösse reduzieren. In Word können Sie jedoch auf praktische Weise eine oder mehrere Seiten verkleinern, wenn Ihnen ein paar Zeilen auf die nächste Seite gerutscht sind. Nur ist die praktische Funktion in allen Office-Versionen gut versteckt. Wir zeigen Ihnen, wo Sie das Werkzeug finden und wie Sie es einsetzen.

Das folgende Vorgehen funktioniert unter Word 2013 und Word 2010:

1. Klicken Sie auf Datei, dann auf Optionen. Wählen Sie links Menüband anpassen.

2. Im Drop-down-Menü stellen Sie um auf Alle Befehle. Suchen Sie nun nach dem Eintrag «Um eine Seite verkleinern» (siehe Screenshot).