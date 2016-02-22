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Simon Gröflin
22. Feb 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word-Geheimtipp: Dokument auf eine Seite verkleinern

Längere Word-Dokumente bereiten manchmal Kummer. Wenn Sie nicht kürzen oder neu formatieren wollen, gibt es eine praktische Funktion - nur ist sie gut versteckt.
© Quelle: PCtipp

Es ist manchmal so eine Sache mit Word: Man schreibt eine längere Seite und man bringt es einfach nicht fertig, den langen Text besser zu kürzen. Folglich huschen immer wieder ein paar Zeichen in den Druckbereich der nächsten Seite. Man will aber nicht die Seitenformatierung ändern, geschweige denn die Schriftgrösse reduzieren. In Word können Sie jedoch auf praktische Weise eine oder mehrere Seiten verkleinern, wenn Ihnen ein paar Zeilen auf die nächste Seite gerutscht sind. Nur ist die praktische Funktion in allen Office-Versionen gut versteckt. Wir zeigen Ihnen, wo Sie das Werkzeug finden und wie Sie es einsetzen.

Das folgende Vorgehen funktioniert unter Word 2013 und Word 2010:

1. Klicken Sie auf Datei, dann auf Optionen. Wählen Sie links Menüband anpassen.

2. Im Drop-down-Menü stellen Sie um auf Alle Befehle. Suchen Sie nun nach dem Eintrag «Um eine Seite verkleinern» (siehe Screenshot).

© Quelle: PCtipp

3. Klicken Sie rechts auf Neue Registerkarte, anschliessend auf Hinzufügen.

4. Optional können Sie mit einem Klick auf Umbenennen der Funktion noch einen eindeutigen Namen wie «Seite verkleinern» zuweisen. Klicken Sie auf OK. Sie finden den Befehl fortan dauerhaft in der Menüleiste.

Wenn Sie nun ein Word-Dokument mit überlappendem Seitenbereich vor sich haben, klicken Sie in der neuen Registerkarte auf die eben hinzugefügte Verkleinerungsfunktion.

Ein praktischer Word-Helfer, nur ist er gut versteckt: das Seitenverkleinerungswerkzeug

 © Quelle: PCtipp

Die Zeile auf der zweiten Seite rückt damit wieder auf die erste Seite. Sie können das Dokument proportional soweit verkleinern, bis es auf eine Seite passt. Das geht bis zu einer gewissen Zeichenzahl.

Kleiner Tipp: Mit der Tastenkombination Ctrl+Z spulen Sie den Vorgang zurück.

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