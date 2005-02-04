4. Feb 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: kein Seitenrand mehr / Kopfzeile verschwunden
Word macht bei mir oben und unten keine Ränder mehr. Auch wenn ich bei "Seite einrichten" oben und unten 2.5 cm eingebe, bleibt der Rand bei 0. Links und rechts habe ich ganz normal einen 2.5 cm breiten Rand. Neuinstallation von Office2003 brachte nichts.
Falls sich das Problem nur auf die Bildschirmansicht beschränkt, haben Sie vielleicht eine falsche Ansicht gewählt (z.B. Weblayout-Ansicht). Wählen Sie Menü Ansicht/Seitenlayout.
Wenn das Problem auch im Seitenlayout besteht, kontrollieren Sie, ob im Menü Extras/Optionen auf der Registerkarte "Ansicht" die Option "Leerraum zwischen Seiten" deaktiviert ist.
Falls das Problem beim Ausdrucken besteht, ist vermutlich das Papierformat nicht richtig eingestellt. Wählen Sie Datei/Seite einrichten und stellen Sie das Format auf A4 ein.
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