Word: kein Seitenrand mehr / Kopfzeile verschwunden

Falls sich das Problem nur auf die Bildschirmansicht beschränkt, haben Sie vielleicht eine falsche Ansicht gewählt (z.B. Weblayout-Ansicht). Wählen Sie Menü Ansicht/Seitenlayout.

Wenn das Problem auch im Seitenlayout besteht, kontrollieren Sie, ob im Menü Extras/Optionen auf der Registerkarte "Ansicht" die Option "Leerraum zwischen Seiten" deaktiviert ist.

Falls das Problem beim Ausdrucken besteht, ist vermutlich das Papierformat nicht richtig eingestellt. Wählen Sie Datei/Seite einrichten und stellen Sie das Format auf A4 ein.