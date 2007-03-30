30. Mär 2007
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word-Makro: Unter vorgegebenem Pfad speichern
Gibt es ein Makro für Word mit dem ich den Dialog «Speichern unter» mit einem vorgegebenen Pfad öffnen kann?
Das Makro sieht fast genau gleich aus wie jenes in Excel [1].
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MAKRO ZUM KOPIEREN
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Sub SpeichernUnter()
Dim dialog As Object
Dim pfad As String
Dim datei As String
pfad = "C:\__EigeneDateien\testpfadNterordner\"
Set dialog = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
With dialog
.InitialFileName = pfad
.Show
End With
If dialog <> False Then dialog.Execute
End Sub
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Auch in Word setzen Sie das im VB-Editor erzeugte Makro per Extras/Anpassen in eine Symbolleiste oder ein Menü.
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