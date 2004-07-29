Tipps & Tricks
Word öffnet beim Start automatisch eine Datei
Leider haben Sie nicht angegeben, wie Sie Word starten. Ich gehe einmal davon aus, dass Sie das über einen Link tun. Dort ist anscheinend eingetragen, dass entweder eine bestimmte Datei oder die zuletzt verwendete Datei mitgeöffnet werden soll. Diesen Eintrag können Sie in dem Link, das heisst der Verknüpfung, ändern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung, mit der Sie Word normalerweise starten, und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Eigenschaften".
Sie sehen nun auf dem Bildschirm etwas Ähnliches wie dieses hier:
Im Feld "Ziel:" ist eingetragen, was beim Start dieses Links geschehen soll. Steht dort, wie hier auf dem Bild, ein Dokument, wird Word stets mit diesem Dokument gestartet.
Wollen Sie Word allein starten, ohne ein Dokument, müssen Sie einen Link erstellen, der auf das Programm Word zeigt, nicht auf eine Word-Datei. In diesem Falle müssten Sie also eine Verknüpfung erstellen, die auf die Programmdatei "winword.exe" zeigt. Suchen Sie diese Programm-Datei auf Ihrer Festplatte, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und ziehen Sie die Verknüpfung auf Ihren Desktop. Wie Sie eine Verknüpfung erstellen, können Sie im PCtipp-Artikel "XP topfit"[1] noch genauer nachlesen. Der Eintrag im Feld "Ziel:" sieht dann so oder ähnlich aus (je nachdem, wo Sie Word installiert haben, kann die Pfadangabe anders lauten):
Es könnte aber auch sein, dass Sie die Datei, die gleich beim Start von Word erscheint, als Standardvorlage gespeichert haben. Die Problemlösung dazu wird im Kummerkasten-Artikel "Beim Start von Word öffnet sich ein Brief"[2] beschrieben.
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