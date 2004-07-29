Word öffnet beim Start automatisch eine Datei

Leider haben Sie nicht angegeben, wie Sie Word starten. Ich gehe einmal davon aus, dass Sie das über einen Link tun. Dort ist anscheinend eingetragen, dass entweder eine bestimmte Datei oder die zuletzt verwendete Datei mitgeöffnet werden soll. Diesen Eintrag können Sie in dem Link, das heisst der Verknüpfung, ändern.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung, mit der Sie Word normalerweise starten, und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Eigenschaften".

Sie sehen nun auf dem Bildschirm etwas Ähnliches wie dieses hier: