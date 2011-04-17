Word ohne «Dokument 1» starten

Lösung: Für Word gibt es sogenannte Startschalter, die das Aufstarten von Word beeinflussen. Eine Liste aller Schalter können Sie bei Microsoft Office Online nachlesen.

Für Sie ist der Schalter /n interessant. Dieser Schalter verhindert das Anlegen eines neuen Dokumentes beim Start und funktioniert in allen Word-Versionen inkl. Word 2007 und 2010. Möchten Sie Word grundsätzlich immer ohne neues Dokument starten, würde sich theoretisch anbieten, die bestehende Verknüpfung im Startmenü anzupassen. Die von Office im Startmenü angelegten Verknüpfungen lassen sich jedoch nicht so ohne weiteres ändern, also legen Sie einfach eine neue Verknüpfung an, bspw. auf dem Desktop.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie im Kontextmenü Neu/Verknüpfung. Im Dialogfeld klicken Sie auf Durchsuchen und hangeln sich bis zur Datei winword.exe durch, die standardmässig unter «C:\Programme\Microsoft Office\OfficeXX\» zu finden ist.