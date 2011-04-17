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PCtipp Redaktion
17. Apr 2011
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word ohne «Dokument 1» starten

Wie kann ich Microsoft Word starten, ohne dass eine leere Datei «Dokument1» angezeigt wird?

Schalter einfügen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Für Word gibt es sogenannte Startschalter, die das Aufstarten von Word beeinflussen. Eine Liste aller Schalter können Sie bei Microsoft Office Online nachlesen.

Für Sie ist der Schalter /n interessant. Dieser Schalter verhindert das Anlegen eines neuen Dokumentes beim Start und funktioniert in allen Word-Versionen inkl. Word 2007 und 2010. Möchten Sie Word grundsätzlich immer ohne neues Dokument starten, würde sich theoretisch anbieten, die bestehende Verknüpfung im Startmenü anzupassen. Die von Office im Startmenü angelegten Verknüpfungen lassen sich jedoch nicht so ohne weiteres ändern, also legen Sie einfach eine neue Verknüpfung an, bspw. auf dem Desktop.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie im Kontextmenü Neu/Verknüpfung. Im Dialogfeld klicken Sie auf Durchsuchen und hangeln sich bis zur Datei winword.exe durch, die standardmässig unter «C:\Programme\Microsoft Office\OfficeXX\» zu finden ist.

Schalter einfügen

 © Quelle: PCtipp.ch

Wir verwenden hier XX als Platzhalter für die jeweilige Office-Version, die Sie installiert haben: «Office10» ist Office XP/2002, «Office11» ist Office 2003, «Office12» ist Office 2007, und «Office14» (nicht etwa Office13, MS ist da ev. abergläubisch) ist Office 2010. Ist der Pfad im Dialogfeld eingetragen, fügen Sie ganz zuhinterst ein Leerzeichen und danach den Schalter /n ein.

Verknüpfungsname

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf Weiter und tragen Sie einen Namen für die Verknüpfung ein. Mit Fertig stellen wird auf dem Desktop die neue Verknüpfung angelegt. Wenn Sie die anklicken, startet Word ohne leeres Dokument.

Möchten Sie diese Verknüpfung ins Startmenü integrieren oder die im Startmenü bereits vorhandene ersetzen, dann können Sie im Kummerkasten-Artikel «Startmenü aufräumen» nachlesen, wie das funktioniert. Am einfachsten ist, die Verknüpfung einfach per Maus zu schnappen, mit gedrückter Maustaste auf Start fahren und sie an der gewünschten Stelle fallen zu lassen, sobald das Startmenü geöffnet ist.

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