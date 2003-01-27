Word-Seriendruckfelder formatieren

Ich möchte in Word Adressetiketten über die Seriendruck-Funktion drucken. In meiner zugehörigen Excel-Tabelle habe ich die Adressen entsprechend formatiert, so dass z.B. der jeweilige Ansprechpartner fett oder unterstrichen gedruckt werden soll. Wenn ich aber beim Seriendruck in Word auf «Verbinden» gehe, erscheint in meinem Hauptdokument eine ganz andere Schrift bzw. es erscheint alles in der gleichen Schriftgröße und überhaupt nicht so, wie in Excel formatiert.

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