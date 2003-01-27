27. Jan 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word-Seriendruckfelder formatieren
Ich möchte in Word Adressetiketten über die Seriendruck-Funktion drucken. In meiner zugehörigen Excel-Tabelle habe ich die Adressen entsprechend formatiert, so dass z.B. der jeweilige Ansprechpartner fett oder unterstrichen gedruckt werden soll. Wenn ich aber beim Seriendruck in Word auf «Verbinden» gehe, erscheint in meinem Hauptdokument eine ganz andere Schrift bzw. es erscheint alles in der gleichen Schriftgröße und überhaupt nicht so, wie in Excel formatiert.
Sie müssen das Format nicht im Excel, sondern im Word einstellen. Formatieren Sie die Seriendruckfelder im Hauptdokument (fett oder unterstrichen), diese Formatierungen werden im Seriendruck-Dokument übernommen. Aus der Excel-Tabelle als Datenquelle werden nur die Werte der Zellen, nicht ihre Formatierungen, gelesen.
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