Word: Tabellen mit enthaltenem Text skalieren

Wenn Sie die Grösse einer Tabelle ändern, bleibt die Schriftgrösse stets unverändert. Zwei Workarounds, die Ihnen vielleicht trotzdem weiterhelfen:

Vorschlag 1:

- Markieren Sie die ganze Tabelle

- Wählen Sie Menü "Bearbeiten/Kopieren"

- Klicken Sie Mit dem Mauszeiger in eine leere Zeile und rufen Sie Menü "Bearbeiten/Inhalte einfügen" auf

- In der Dialogbox wählen Sie "Grafik". Die Tabelle wird nun als Bild eingefügt.

- An den Eckpunkten können Sie das Bild vergrössern und verkleinern. Nachteil: Die Tabelle ist nicht mehr editierbar.

Vorschlag 2:

- Markieren Sie die ganze Tabelle.

- Wählen Sie Tabelle/AutoAnpassen/Autoanpassen an Inhalt

- Mit dem Tastenkurzbefehl "crtl + <" bzw. "ctrl + >" können Sie nun die Schriftgrösse um einen Punkt verkleinern bzw. vergrössern. Die Tabellengrösse passt sich stets automatisch dem enthaltenen Text an.