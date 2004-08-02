Word: Textbegrenzungen ein-/ausschalten

Diese Markierungen sollen Ihnen zeigen, wie weit Sie das Blatt nutzen können, es sind die sogenannten "Textbegrenzungen". Wenn Sie sich ausserhalb dieser Begrenzungen bewegen, dort Text oder Grafiken einfügen, werden diese unter Umständen nicht mehr gedruckt. Solange Sie nur mit Text arbeiten, geraten Sie meist nicht über diese Begrenzungen hinaus, deshalb können Sie die Anzeige ruhig deaktivieren. Rufen Sie dazu "Extras/Optionen/Ansicht" auf und entfernen Sie das Häkchen vor "Textbegrenzungen" im Bereich "Seiten- und Weblayoutoptionen".