Word: Typographische Anführungszeichen für die Schweiz

Lösung: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die standardmässige AutoKorrektur funktioniert in diesem Fall tatsächlich nicht. Sie können jedoch den Anführungszeichen jeweils einen Shortcut (Tastenkombination) zuweisen wie anderen Befehlen in Word auch.

Dazu gehen Sie folgendermassen vor: Das Anführungszeichen « wird durch den Code 0171 dargestellt, das Schlusszeichen » durch den Code 0187. Sie können diese Zeichen in Word eingeben, indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten und auf dem Ziffernblock dann die jeweilige Codenummer eingeben. Daraufhin erscheint das entsprechende Anführungszeichen im Text. (Ebenso funktionieren die Kombinationen Alt+174 für « und Alt+175 für ».)

Sie können diesen Vorgang auch als Makro aufzeichnen (Extras/Makro/Aufzeichnen) und diesem Makro dann eine Tastenkombination zuordnen (Ansicht/Symbolleisten/Anpassen/Tastatur), z.B. dem Anführungszeichen 0171 die Tastenkombination Ctrl+ä und dem Anführungszeichen 0187 die Tastenkombination Ctrl+ü. Diese Tastenkombinationen sind standardmässig in Word nicht belegt.