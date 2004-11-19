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PCtipp Redaktion
19. Nov 2004
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word verschiebt willkürlich Grafiken

Ich schreibe gerade an einer größeren Abschlussarbeit und möchte in den Fliesstext Bilder einfügen. Wenn ich aber Bilder eingefügt habe, spinnt irgendwann alles. Das einzufügende Bild wird platziert, wo es gar nicht hin soll und es lässt sich auch selten an die richtige Stelle setzen. Ausserdem kann es passieren, dass es andere, schon passend platzierte Bilder wieder verschiebt. Kann es sein, daß Word mit mehreren Bildern nicht klar kommt?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Ihre Vermutung, dass Word bei der Verwaltung von Bildern Probleme hat, trifft leider zu. Je mehr Bilder und je umfangreicher das Dokument, umso häufiger treten die von Ihnen genannten Schwierigkeiten auf.

Das willkürliche Verschieben von Bildern geschieht jedoch nur bei frei positionierten Bildern, d. h. bei Bildern die vom Text umflossen werden. Wenn Sie Ihre Bilder im Modus "Mit Text in Zeile" platzieren, sollten sie sich stets am gewünschten Platz wieder finden lassen.

Gehen Sie folgendermassen vor:

- Aktivieren Sie das Bild durch einen Mausklick

- Wählen Sie Menü "Format/Grafik" und aktivieren Sie auf der Registerkarte "Layout" den Modus "Mit Text in Zeile"

Der Nachteil: Der grafischen Gestaltung sind enge Grenzen gesetzt. Bilder lassen sich nicht mehr frei auf einer Seite herumschieben, sondern werden wie Buchstaben immer in einer Zeile platziert.

Mehr Infos dazu finden Sie im PCtipp-Artikel Ausgabe 10/2004 [1]

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