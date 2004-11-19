Word verschiebt willkürlich Grafiken

Ihre Vermutung, dass Word bei der Verwaltung von Bildern Probleme hat, trifft leider zu. Je mehr Bilder und je umfangreicher das Dokument, umso häufiger treten die von Ihnen genannten Schwierigkeiten auf.

Das willkürliche Verschieben von Bildern geschieht jedoch nur bei frei positionierten Bildern, d. h. bei Bildern die vom Text umflossen werden. Wenn Sie Ihre Bilder im Modus "Mit Text in Zeile" platzieren, sollten sie sich stets am gewünschten Platz wieder finden lassen.

Gehen Sie folgendermassen vor:

- Aktivieren Sie das Bild durch einen Mausklick

- Wählen Sie Menü "Format/Grafik" und aktivieren Sie auf der Registerkarte "Layout" den Modus "Mit Text in Zeile"

Der Nachteil: Der grafischen Gestaltung sind enge Grenzen gesetzt. Bilder lassen sich nicht mehr frei auf einer Seite herumschieben, sondern werden wie Buchstaben immer in einer Zeile platziert.

Mehr Infos dazu finden Sie im PCtipp-Artikel Ausgabe 10/2004 [1]