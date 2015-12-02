Word: Verschwundenen Mauszeiger (Strich) wiederbeleben

Vielleicht ist Ihnen das auch schon passiert: Man arbeitet an einem Word-Dokument und auf einmal findet man den vertikal blinkenden Strich (Cursor) nicht mehr. Dieser lässt sich aber sowohl unter Mac als auch unter Windows anpassen - nur ist die Einstellung dazu etwas versteckt.

Eigentlich finden Sie die Funktion in allen Windows-Versionen übers Startmenü bzw. über die Suchlupe, indem Sie im Suchfeld erleichterte Bedienung eintippen.

Unter Windows 7/8 öffnen Sie dann das Center für erleichterte Bedienung.