Word: Ein Wort im gesamten Dokument farbig hervorheben

Das lässt sich über die "Suchen und Ersetzen"-Funktion schnell bewerkstelligen. Sie rufen die Funktion auf und geben das Wort "Erfinder" als Suchbegriff ein. Dann geben Sie im Feld "Ersetzen durch:" entweder noch einmal dasselbe Wort ein oder das entsprechende Kürzel für die Übernahme des Suchbegriffs aus dem Suchen-Feld, das wäre das Kürzel "^&".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitern", so dass weitere Optionen des Suchen-und-Ersetzen-Dialogs angezeigt werden. Dort wählen Sie unter "Format" die Option "Hervorheben" aus.