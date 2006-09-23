23. Sep 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Ein Wort im gesamten Dokument farbig hervorheben
Ich habe ein Word-Dokument mit 100 Seiten. Nun möchte ich im ganzen Dokument das Wort «Erfinder», das manchmal mehrmals auf einer Seite vorkommt, farbig hervorheben. Gibt es dafür eine Funktion in Word?
Das lässt sich über die "Suchen und Ersetzen"-Funktion schnell bewerkstelligen. Sie rufen die Funktion auf und geben das Wort "Erfinder" als Suchbegriff ein. Dann geben Sie im Feld "Ersetzen durch:" entweder noch einmal dasselbe Wort ein oder das entsprechende Kürzel für die Übernahme des Suchbegriffs aus dem Suchen-Feld, das wäre das Kürzel "^&".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitern", so dass weitere Optionen des Suchen-und-Ersetzen-Dialogs angezeigt werden. Dort wählen Sie unter "Format" die Option "Hervorheben" aus.
Nun klicken Sie auf "Alle ersetzen", und das Ergebnis ist, dass Ihnen der Erfinder überall, wo er auftaucht, entgegenstrahlt.
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