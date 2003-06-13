Word XP: Anführungszeichen in «Dann»-Bedingung

Um Text in Anführungszeichen ausgeben zu können, stellt Word die Feldfunktion QUOTE{} zur Verfügung.

Feldfunktionen können Sie jedoch nicht direkt in das "Dann"-Feld eingeben, das Ihnen von der Schaltfläche "Bedingungsfeld einfügen" im Dialog zur Verfügung gestellt wird. Erzeugen Sie das Bedingungsfeld daher erst einmal, indem Sie dort ganz normal wie bisher den Text eingeben und auf OK klicken.

Danach klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das von Ihnen erzeugte Feld im Text und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Feldfunktionen ein/aus". Daraufhin erscheint das Feld in einer Form, in der Sie es in der von Ihnen gewünschten Weise bearbeiten können. Fügen Sie nun statt des Originaleintrages im "Dann"-Teil die Funktion QUOTE{} ein. Ein Beispiel, wie es dann aussehen könnte, sehen Sie hier: