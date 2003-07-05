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PCtipp Redaktion
5. Jul 2003
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word XP: Datumsformat bei Seriendruck mit Excel/Access

Solange ich Office 2000 hatte, konnte ich problemlos Serienbriefe mit Word aus meiner Access-Datenbank erstellen. Nun habe ich auf Office XP umgestellt, und die Datumsformate stimmen vorne und hinten nicht. Obwohl das Datum in Access richtig formatiert ist, kümmert Word sich nicht im geringsten darum und zeigt das Datum konsequent amerikanisch an. Wie kann ich das ändern?
© Quelle: PCtipp.ch

Das ist ein Konvertierungsproblem in Word. Excel- bzw. Access-Daten müssen, bevor sie für einen Serienbrief in Word verwendet werden können, in das richtige Format umgewandelt werden. Dafür gibt es eine grosse Menge an Filtern.

© Quelle: PCtipp.ch

In Word 2000 wurde dabei automatisch der richtige Importfilter, nämlich DDE (Dynamic Data Exchange = Dynamischer Daten-Austausch) [1] gewählt.

© Quelle: PCtipp.ch

Dies funktioniert nun in Office XP nicht mehr automatisch. Statt dessen wird der Filter OLE DB gewählt.

© Quelle: PCtipp.ch

Eigentlich ist OLE (Object Linking and Embedding [2]) eine Weiterentwicklung von DDE, aber die Datenübernahme funktioniert dennoch leider nicht richtig.

Deshalb erscheinen Währungsangaben oft als reine Zahlenwerte und Datumsangaben im amerikanischen Format Monat/Tag/Jahr.

Wenn man das einmal weiss, lässt sich eine korrekte Übernahme der Daten im richtigen Format in Word jedoch durch eine simple Einstellung erzwingen.

Wählen Sie im Menü "Extras" - "Optionen..." die Registerkarte "Allgemein". Dort haken Sie "Konvertierung beim Öffnen bestätigen" an.

© Quelle: PCtipp.ch

Nun haben Sie im Seriendruck-Manager von Word die Möglichkeit, den richtigen Importfilter auszuwählen. Wählen Sie hier DDE, und ihr Datum wird im Originalformat aus Access oder Excel übernommen.

© Quelle: PCtipp.ch

Hier auf dem Bild wird nur die DDE-Option für Access angezeigt. Für Excel müssen Sie die Option "MS Excel Arbeitsblätter über DDE (*.xls)" anwählen (siehe erstes Bild ganz zuoberst in diesem Artikel).

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