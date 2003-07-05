Word XP: Datumsformat bei Seriendruck mit Excel/Access

Eigentlich ist OLE (Object Linking and Embedding [2]) eine Weiterentwicklung von DDE, aber die Datenübernahme funktioniert dennoch leider nicht richtig.

Deshalb erscheinen Währungsangaben oft als reine Zahlenwerte und Datumsangaben im amerikanischen Format Monat/Tag/Jahr.

Wenn man das einmal weiss, lässt sich eine korrekte Übernahme der Daten im richtigen Format in Word jedoch durch eine simple Einstellung erzwingen.

Wählen Sie im Menü "Extras" - "Optionen..." die Registerkarte "Allgemein". Dort haken Sie "Konvertierung beim Öffnen bestätigen" an.