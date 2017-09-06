6. Sep 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Zahlen hochstellen – so gehts!
Sie müssen Formeln in Word abbilden? So stellen Sie Zahlen hoch und tief.
Symbole einzufügen ist in Word zeitweise eine mühselige Übung. Höher- oder tiefergestellte Ziffern für Quadrat- oder Kubikangaben lassen sich so hoch- oder tiefstellen.
- Geben Sie erst die normale Zahl oder Variable ein.
- Nun geben Sie die Zahl ein, die Sie höher- oder tieferstellen möchten.
- Markieren Sie diese Ziffer.
- Öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie auf die entsprechenden Symbole (siehe Screenshot).
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