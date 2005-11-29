29. Nov 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Wozu dient der Ordner «Recent»
Bei der Durchsicht meiner Festplatte habe ich einen Ordner gefunden mit dem Namen «Recent» auf dem Laufwerk C:. Was bewirkt dieser? Warum sind dort Verknüpfungen, die ich nie gemacht habe. Private Daten sind auch dort abgelegt. Wisst Ihr mehr?
In diesem Ordner sind alle Verknüpfungen zu den zuletzt geöffneten Dokumenten abgelegt. Die Verknüpfungen aus diesem Ordner werden auch unter Start/Dokumente entsprechend aufgeführt. Falls Sie diese Funktion stört, können Sie diese in der Registry ausschalten. Folgende Einträge sind dafür zuständig:
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
NoRecentDocsHistory - Wird dieser Wert auf 1 gesetzt, werden die Links nicht mehr gespeichert.
NoRecentDocsMenu - Wird dieser Wert auf 1 gesetzt, werden die Dokumente unter "Start" nicht mehr angezeigt.
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