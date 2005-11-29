Wozu dient der Ordner «Recent»

In diesem Ordner sind alle Verknüpfungen zu den zuletzt geöffneten Dokumenten abgelegt. Die Verknüpfungen aus diesem Ordner werden auch unter Start/Dokumente entsprechend aufgeführt. Falls Sie diese Funktion stört, können Sie diese in der Registry ausschalten. Folgende Einträge sind dafür zuständig:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

NoRecentDocsHistory - Wird dieser Wert auf 1 gesetzt, werden die Links nicht mehr gespeichert.

NoRecentDocsMenu - Wird dieser Wert auf 1 gesetzt, werden die Dokumente unter "Start" nicht mehr angezeigt.