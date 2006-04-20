Wozu ist der Prefetch-Ordner da?

Die Prefetch-Funktion im Windows lädt häufig genutzte Programme bereits beim Systemstart in den Arbeitsspeicher. Dazu wird ständig analysiert, welche Programme Sie am häufigsten starten, und diese Programme werden dann in den Prefetch-Ordner im Windows-Verzeichnis geladen. Sämtliche Programme, die im Prefetch-Ordner gespeichert sind, werden dann beim Starten von Windows sofort in den Arbeitsspeicher geladen. So sind sie sofort präsent, wenn Sie eines dieser Programme starten.

Allerdings werden einmal im Prefetch-Ordner gespeicherte Programme nicht wieder gelöscht, so dass die Ordner-Grösse im Laufe der Zeit beachtlich zunimmt. Es empfiehlt sich, diesen Ordner einmal pro Monat zu leeren. Prefetch-Dateien können gefahrlos gelöscht werden.