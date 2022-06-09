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Florian Bodoky
9. Jun 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

YouTube: Wie viel Zeit geht dafür drauf? So schauen Sie nach

Die mobile YouTube-App bietet die Möglichkeit nachzusehen, wie viel Zeit der User auf YouTube zugebracht hat. So gehts.
Screenshots zeigen den Weg zur beschriebenen Einstellung

So kontrollieren Sie Ihren YouTube-Konsum

© Quelle: PCtipp.ch
Zum PCtipp YouTube-Kanal

Aaach, so ein Drei-Minuten-Videöli vor dem Schlafengehen macht doch nix. Oh, da wird noch was Cooles vorgeschlagen. Dauert sieben Minuten, was solls. So oder ähnlich ergeht es vielen YouTube-Usern. Neu gibt es in der iOS- und Android-Version der App eine Kontrollinstanz. Diese zeigt an, wie viel Zeit man auf allen YouTube-Plattformen verbracht hat – auf die Minute genau. Weiter bietet YouTube auch gleich noch eine Option an, die hie und da daran erinnert, eine Videopause einzulegen. So finden Sie die Funktionen:

 

So kontrollieren Sie Ihren YouTube-Konsum

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Starten Sie die YouTube-App auf Ihrem Smartphone.
  2. Tippen Sie auf den farbigen Profil-Button oben rechts.
  3. Wählen Sie den Punkt Wiedergabezeit.
  4. Nun sehen Sie, wie viel Zeit Sie heute, gestern, letzte Woche und im Tagesdurchschnitt auf YouTube verbracht haben.
  5. Aktivieren Sie den Punkt Daran erinnern, eine Pause zu machen.
  6. Legen Sie fest, nach wie viel Zeit diese Erinnerung erscheinen soll.
  7. Tippen Sie auf Fertig.

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