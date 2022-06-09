9. Jun 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
YouTube: Wie viel Zeit geht dafür drauf? So schauen Sie nach
Die mobile YouTube-App bietet die Möglichkeit nachzusehen, wie viel Zeit der User auf YouTube zugebracht hat. So gehts.
Aaach, so ein Drei-Minuten-Videöli vor dem Schlafengehen macht doch nix. Oh, da wird noch was Cooles vorgeschlagen. Dauert sieben Minuten, was solls. So oder ähnlich ergeht es vielen YouTube-Usern. Neu gibt es in der iOS- und Android-Version der App eine Kontrollinstanz. Diese zeigt an, wie viel Zeit man auf allen YouTube-Plattformen verbracht hat – auf die Minute genau. Weiter bietet YouTube auch gleich noch eine Option an, die hie und da daran erinnert, eine Videopause einzulegen. So finden Sie die Funktionen:
- Starten Sie die YouTube-App auf Ihrem Smartphone.
- Tippen Sie auf den farbigen Profil-Button oben rechts.
- Wählen Sie den Punkt Wiedergabezeit.
- Nun sehen Sie, wie viel Zeit Sie heute, gestern, letzte Woche und im Tagesdurchschnitt auf YouTube verbracht haben.
- Aktivieren Sie den Punkt Daran erinnern, eine Pause zu machen.
- Legen Sie fest, nach wie viel Zeit diese Erinnerung erscheinen soll.
- Tippen Sie auf Fertig.
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