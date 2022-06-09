YouTube: Wie viel Zeit geht dafür drauf? So schauen Sie nach

Aaach, so ein Drei-Minuten-Videöli vor dem Schlafengehen macht doch nix. Oh, da wird noch was Cooles vorgeschlagen. Dauert sieben Minuten, was solls. So oder ähnlich ergeht es vielen YouTube-Usern. Neu gibt es in der iOS- und Android-Version der App eine Kontrollinstanz. Diese zeigt an, wie viel Zeit man auf allen YouTube-Plattformen verbracht hat – auf die Minute genau. Weiter bietet YouTube auch gleich noch eine Option an, die hie und da daran erinnert, eine Videopause einzulegen. So finden Sie die Funktionen: