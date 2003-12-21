Zählen in Pivot-Tabellen

Die Anzahl bestimmter Datensätze können Sie in einer Pivot-Tabelle genauso wie in anderen Tabellen mit der Funktion ZÄHLENWENN ermitteln. Nehmen wir als Beispiel einmal an, dass im Bereich A1 bis A20 die Vorkommnisse des Namens "Meier" gezählt werden sollen, dann sieht die Formel so aus:

=ZÄHLENWENN(A1:A20;"Meier")

Wollen Sie nicht nur die Anzahl, sondern auch noch den Text "Anzahl von Meier" ausgeben, dann betten Sie die ZÄHLENWENN-Funktion in die VERKETTEN-Funktion ein:

=VERKETTEN("Anzahl von Meier: ";ZÄHLENWENN(A1:A20;"Meier"))