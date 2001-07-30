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PCtipp Redaktion
30. Jul 2001
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Zeilenumbruch in verbundenen Excel-Zellen

In einer Tabelle habe ich 3 Zellen in waagrechter Linie miteinander verbunden. Der darin eingetragene Text reicht teilweise über die Länge der 3 Zellen hinaus. Wenn ich die Tabelle ausdrucke, kommt ein Teil des Textes in die darunter befindliche Zelle.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Verbundene Zellen reagieren oft nicht exakt so wie die normalen Zellen. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die verbundene Zelle zu verbreitern (oder die Zellhöhe per Hand zu verändern), könnten Sie alternativ dazu unter "Zelle formatieren - Ausrichtung" noch die Option "An Zellgröße anpassen" aktivieren. Dadurch wird die Schrift etwas verkleinert, wenn der Text über die Zelle hinausläuft. Leider hat Excel die Eigenart, die Zellgröße nicht immer exakt so anzuzeigen, wie sie auf dem Ausdruck erscheint. Das ist von Drucker zu Drucker oft verschieden.

Wenn es gar nicht anders geht (wie gesagt: Excel hat da manchmal seinen eigenen Kopf), setzen Sie die Zeilenhöhe auf einen Wert, der hoch genug ist, um beide Zeilen des eingetragenen Textes anzuzeigen. Manchmal weigert sich Excel auch hier, den Zeilenumbruch trotz des Hakens vor dem entsprechenden Kästchen in "Ausrichtung" vorzunehmen. Dann müssen Sie den Zeilenumbruch per Hand einfügen. Betätigen Sie an der Stelle, an der der Zeilenumbruch sein soll, die Tastenkombination "ALT - ENTER". Aber auch in diesem Falle ist Excel oft noch "bockig" bei verbundenen Zellen, und Sie müssen die Zeilenhöhe dann eventuell doch noch per Hand vergrößern. Dann allerdings, wenn Sie die Zeilenhöhe per Hand vergrößert haben, wird der Ausdruck korrekt vorgenommen.

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