9. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.
Digital Wellness
Wie viel Zeit verbringe ich am Smartphone?
Android: So checken Sie Ihre Screentime ab.
Wie viele Stunden am Tag starre ich aufs Handy-Display? Wie oft entsperre ich das Gerät? Wie viele Benachrichtigungen kriege ich? Und überhaupt: Welche Apps sind die meistgenutzten? Nachdem Apple unter iOS 11 vorgelegt hat, ziehen Android-Geräte respektive deren Hersteller nach. Und so entdecken Sie die Statistik:
- Öffnen Sie die Einstellungen
- Scrollen Sie bis zum Punkt Digitales Wohlbefinden (alternativ Digital Wellbeing oder Digital Wellness)
- Tippen Sie auf die verschiedenen Zahlen, um detailliertere Informationen über die jeweilige Kategorie zu erhalten
Hinweis: Menüs und Pfade können sich in Struktur und Namen je nach Hersteller unterscheiden.
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