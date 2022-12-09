Wie viel Zeit verbringe ich am Smartphone?

Wie viele Stunden am Tag starre ich aufs Handy-Display? Wie oft entsperre ich das Gerät? Wie viele Benachrichtigungen kriege ich? Und überhaupt: Welche Apps sind die meistgenutzten? Nachdem Apple unter iOS 11 vorgelegt hat, ziehen Android-Geräte respektive deren Hersteller nach. Und so entdecken Sie die Statistik:

Öffnen Sie die Einstellungen Scrollen Sie bis zum Punkt Digitales Wohlbefinden (alternativ Digital Wellbeing oder Digital Wellness) Tippen Sie auf die verschiedenen Zahlen, um detailliertere Informationen über die jeweilige Kategorie zu erhalten

Hinweis: Menüs und Pfade können sich in Struktur und Namen je nach Hersteller unterscheiden.