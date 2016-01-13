Android TV und Sony KD-55X8505C im Test

Tatsächlich ertappt man sich öfters dabei, per Sprache nach einem Begriff zu suchen. Die Eingabe von Text über die Bildschirmtastatur ist sehr mühsam und umständlich. Die Spracherkennung ist auch nicht immer so genau - vor allem hinsichtlich automatischer Unterscheidung von englischen oder deutschen Wörtern. Uns fehlte im Test die Lust, ständig die Eingangssprache in den tief verschachtelten Einstellungen zu wechseln.

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Viele Apps und Google Cast, Fazit

Viele Apps und Google Cast

Das App-Angebot macht dafür Freude. So installiert man im Nu etwa eine TV-Version der bekannten Media-Center-Verwaltungs-Software XBMC (Kodi). Damit entfällt ein zusätzlicher Netzwerkplayer. Aber genau hieran zeigt sich, wie nervig und zeitraubend eine Konfiguration von Verzeichnissen über eine Bildschirmtastatur sein kann. Glücklicherweise unterstützt die Hardware mit dem Google-Betriebssystem auch Bluetooth- und USB-Peripherie für drahtlose Tastaturen und Mäuse. Ebenfalls nett: Wer vorhin Chromecast zum Streamen von YouTube- und Netflix-Inhalten genutzt hat: Den brauchts hier nicht. Google Cast ist direkt im TV integriert! Befindet sich das iPad oder Android-Handy im selben Netzwerk, wählt man beim Abspielen eines YouTube-Clips ganz einfach den Sony-TV als Empfängerquelle, statt wie bis anhin den Chromecast.