E-Book-Reader Kobo Clara 2E im Alltagstest

Der Kobo Clara 2E ist der erste E-Book-Reader von Rakuten Kobo, der mit recyceltem Kunststoff sowie Kunststoff, der sonst in die Meere gelangt wäre, hergestellt wird. Ausserdem wurde das 6-Zoll-HD-E-Ink-Carta-1200-Touchdisplay (Auflösung: 1448 × 1072 Bildpunkte, 300 ppi) verbessert und der Reader bietet einen Dunkelmodus sowie ComfortLight Pro zur Einstellung der Helligkeit und Farbtemperatur.

Das Gerät misst 11,20 × 15,90 × 0,86 cm und wiegt 171 Gramm. Der Clara 2E unterstützt wie andere Kobo-E-Reader drahtlose Bluetooth-Technologie und Kobo-Hörbücher. Mit 16 GB verfügt der E-Book-Reader über doppelt so viel Speicherkapazität wie der Kobo Clara HD (8 GB). Der Clara 2E ist in der Schweiz zu einem Strassenpreis ab Fr. 153.– zu haben (Stand: 5.12.22). Wer gerne abends liest: Dank einem Blaufilter kann man im Dunkeln lesen, ohne seinen Schlaf zu beeinträchtigen. Ausserdem ist das Gerät wasserdicht, man kann also auch in der Badewanne lesen. Wie der Kobo Clara HD hat der E-Book Reader keine Tasten. Er kann also wie ein Tablet nur über das Display bedient werden.

Seit 2017 ist Rakuten Kobo neben Orell Füssli/Thalia, Weltbild, Hugendubel und Bücher.de ein weiterer Partner innerhalb der wachsenden Tolino-Allianz.

Für Lesende, die von Tolino zu Kobo wechseln

Tolino-Besitzerinnen und -Besitzer in der Schweiz haben sich daran gewöhnt, dass man sich einfach mit seinem Orell-Füssli- oder Weltbild-Konto einloggen kann und so unkompliziert Zugriff auf die im dortigen Shop gekauften E-Books oder Hörbücher hat. Die schlechte Nachricht ist, dass das bei Kobo nicht so gedacht ist. Als Konsequenz können Sie Ihre – bereits gekauften – E-Bücher nicht ohne Weiteres auf den Kobo laden. Die gute Nachricht lautet (betrifft nur E-Books): Es gibt einen Weg, wie Sie diese EPUB- oder PDF-Dateien (E-Bücher) durchaus auch mit dem Kobo-E-Book-Reader lesen können.

Zum Versuch: Ich habe mehrere EPUB-E-Books, die ich via Orell-Füssli-Shop gekauft habe, zunächst manuell auf den Kobo in den Ordner kopiert, in dem Kobo die eigenen EPUB-Dateien lagert. Das Testgerät hat diese nicht erkannt. Um das Problem zu beheben, können Sie eine E-Book-Software verwenden, beispielsweise Calibre. Calibre ist ein kostenloser, einfach zu bedienender E-Book-Manager. Grundsätzlich fügen Sie eine EPUB-Datei zur Software hinzu, senden sie an den Kobo und Calibre kümmert sich dann automatisch um das Format und eine allfällige Konvertierung. Der genaue Ablauf ist in diesem Tipp erklärt; im Test wurde dies mit der Calibre-Version 6.9.0 durchgeführt. Die Konvertierung funktioniert übrigens grundsätzlich auch für Kindle-Reader, beispielsweise mit einem Kindle Paperwhite Signature-Edition von 2021. Nach dem Trennen vom PC werden die EPUB-E-Books auf den Reader kopiert.

Audiobooks und Anschliessen an den PC

Audiobooks via Bluetooth-Kopfhörer hören

Einer der Vorteile von Kobos im Vergleich zu Tolinos ist die Bluetooth-Technologie. Dadurch kann man BT-Kopfhörer mit den E-Book-Readern koppeln und so Hörbüchern lauschen.