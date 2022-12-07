Testcenter
E-Book-Reader Kobo Clara 2E im Alltagstest
Der Kobo Clara 2E ist der erste E-Book-Reader von Rakuten Kobo, der mit recyceltem Kunststoff sowie Kunststoff, der sonst in die Meere gelangt wäre, hergestellt wird. Ausserdem wurde das 6-Zoll-HD-E-Ink-Carta-1200-Touchdisplay (Auflösung: 1448 × 1072 Bildpunkte, 300 ppi) verbessert und der Reader bietet einen Dunkelmodus sowie ComfortLight Pro zur Einstellung der Helligkeit und Farbtemperatur.
Das Gerät misst 11,20 × 15,90 × 0,86 cm und wiegt 171 Gramm. Der Clara 2E unterstützt wie andere Kobo-E-Reader drahtlose Bluetooth-Technologie und Kobo-Hörbücher. Mit 16 GB verfügt der E-Book-Reader über doppelt so viel Speicherkapazität wie der Kobo Clara HD (8 GB). Der Clara 2E ist in der Schweiz zu einem Strassenpreis ab Fr. 153.– zu haben (Stand: 5.12.22). Wer gerne abends liest: Dank einem Blaufilter kann man im Dunkeln lesen, ohne seinen Schlaf zu beeinträchtigen. Ausserdem ist das Gerät wasserdicht, man kann also auch in der Badewanne lesen. Wie der Kobo Clara HD hat der E-Book Reader keine Tasten. Er kann also wie ein Tablet nur über das Display bedient werden.
Seit 2017 ist Rakuten Kobo neben Orell Füssli/Thalia, Weltbild, Hugendubel und Bücher.de ein weiterer Partner innerhalb der wachsenden Tolino-Allianz.
Für Lesende, die von Tolino zu Kobo wechselnTolino-Besitzerinnen und -Besitzer in der Schweiz haben sich daran gewöhnt, dass man sich einfach mit seinem Orell-Füssli- oder Weltbild-Konto einloggen kann und so unkompliziert Zugriff auf die im dortigen Shop gekauften E-Books oder Hörbücher hat. Die schlechte Nachricht ist, dass das bei Kobo nicht so gedacht ist. Als Konsequenz können Sie Ihre – bereits gekauften – E-Bücher nicht ohne Weiteres auf den Kobo laden. Die gute Nachricht lautet (betrifft nur E-Books): Es gibt einen Weg, wie Sie diese EPUB- oder PDF-Dateien (E-Bücher) durchaus auch mit dem Kobo-E-Book-Reader lesen können.
Mit Calibre Orell-Füssli-EPUB-Dateien auf Kobos laden
Zum Versuch: Ich habe mehrere EPUB-E-Books, die ich via Orell-Füssli-Shop gekauft habe, zunächst manuell auf den Kobo in den Ordner kopiert, in dem Kobo die eigenen EPUB-Dateien lagert. Das Testgerät hat diese nicht erkannt. Um das Problem zu beheben, können Sie eine E-Book-Software verwenden, beispielsweise Calibre. Calibre ist ein kostenloser, einfach zu bedienender E-Book-Manager. Grundsätzlich fügen Sie eine EPUB-Datei zur Software hinzu, senden sie an den Kobo und Calibre kümmert sich dann automatisch um das Format und eine allfällige Konvertierung. Der genaue Ablauf ist in diesem Tipp erklärt; im Test wurde dies mit der Calibre-Version 6.9.0 durchgeführt. Die Konvertierung funktioniert übrigens grundsätzlich auch für Kindle-Reader, beispielsweise mit einem Kindle Paperwhite Signature-Edition von 2021. Nach dem Trennen vom PC werden die EPUB-E-Books auf den Reader kopiert.
Audiobooks und Anschliessen an den PC
Audiobooks via Bluetooth-Kopfhörer hören
Einer der Vorteile von Kobos im Vergleich zu Tolinos ist die Bluetooth-Technologie. Dadurch kann man BT-Kopfhörer mit den E-Book-Readern koppeln und so Hörbüchern lauschen.
Der Haken: Leider gilt dies nur für Kobo-Audiobooks, also Hörbücher, die man über den Kobo-Shop kauft. Kobo fokussiert sich hier ganz klar auf seine eigenen Audiobooks, die Schweizer Nutzerschaft hat weiterhin das Nachsehen.
Am PC anschliessen
Löblich einfach geht das Anschliessen an den PC. UBS-Kabel anschliessen und auf dem Kobo-Reader wurde direkt ein Pop-up-Fenster angezeigt, dass ein Computer erkannt wurde. Tippt man auf Verbinden, ist der Reader am PC angeschlossen und lädt auch gleich auf.
Auch dass er, wie beispielsweise der Kobo Sage oder Libra 2 (unser Test), dann wie ein externes Laufwerk im Explorer angezeigt wird, ist nice. Vergessen Sie nicht, den Kobo wieder auszuwerfen, bevor Sie das USB-Kabel trennen.
Leseerfahrung, App und AkkulaufzeitDie Blättergeschwindigkeit befindet sich im grünen Bereich. Das Tippen von WLAN-Passwörtern oder Notizen geht im Vergleich zu Tolinos etwa gleich langsam/gerade noch akzeptabel schnell. Wie von einem E-Book-Reader erwartet, finden Sie Einstellungen zu Schriftgrösse, Zeilenabstand etc., ein Wörterbuch ist vorhanden, man kann Markierungen anbringen und Notizen erstellen, sowie direkt im Buch suchen. Das Lesen auf dem 6-Zoll-HD-E-Ink-Carta-1200-Touchdisplay empfand ich mit etwas grösserer Schrift sehr angenehm.
In den Helligkeitseinstellungen bzw. mit dem Automatikschalter wird die Farbe des Lichts stufenweise je nach Tageszeit reguliert. Alternativ können Sie eine Schlafenszeit angeben und dann die Helligkeit vor dem Zubettgehen per Schieberegler definieren.
Was vermisst wurde, ist beispielsweise die automatische Display-Rotation, die man von Tolinos kennt. Der Tablet-artige E-Book-Reader ist für die hochkantige Nutzung gedacht. Etwas schade finde ich zudem den breiten Rand, besonders im unteren Bereich. Mangels Tasten hätte man diesen schmaler machen und so mehr Raum für das Display schaffen können.
Es ist toll, dass es nun einen Dunkelmodus gibt, meins war es nicht, doch das ist Geschmacksache.
Während der Kobo Libra 2 wie ein Tolino Blättertasten hat, fehlen diese beim Clara 2E. Und sie wurden vermisst. Klar, auch das ist Geschmackssache, aber gerade wenn man auf dem Sofa fläzt sind die halt schon praktisch. Ohne Taste ist auch kein Linkshänder-Modus verfügbar bzw. nötig.
Zwar kann man damit in der Badewanne lesen und ich kann aus Erfahrung sagen, das diverse Wassertropfen dem Gerät nichts anhaben. Was allerdings etwas schwierig ist: Mit nassen Fingern die Seiten zu wechseln, das hat nicht immer funktioniert. Hier habe ich die fehlenden Tasten vermisst.
Die unterstützten E-Book-Formate sind: EPUB, EPUB3, PDF, FlePub and MOBI, auch TXT, HTML oder RTF wird unterstützt. Bei den Comic Books gehen CBZ oder CBR.
Büchersharing in der Richtung wie Family Sharing bei Tolinos gibts leider nicht, was gerade durch die Audiobooks sehr interessant sein könnte. Immerhin gibts auch die Pin-Sperre (Kindermodus).
Lesefortschritt
Von Kobo gibts eine eigene App (Android, iOS) oder eine PC-Version (Windows oder Mac). Wenn Sie morgens den Kafi schlürfen und auf dem E-Book-Reader lesen, können Sie kurz vor dem Verlassen des Hauses das E-Book synchronisieren und im ÖV per App genau an der Stelle auf dem Handy weiterlesen. Dies hat im Test gut funktioniert.
Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit betrug im Schnitt - je nach Nutzung - eine Woche, was in Ordnung ist. Zum Vergleich: Diese entspricht einem früher getesteten Kobo Libra 2 (2021, unser Test). Bei unserer E-Book-Reader-Kaufberatung hielt ein Tolino Vision 6 (2021) allerdings eineinhalb Wochen durch.
Verfügbarkeit und Preis
Der Kobo Clara 2E ist in der Schweiz bei Onlinehändlern wie Digitec Galaxus oder Microspot für Fr. 153.- erhältlich (ohne Sleep Cover, Stand: 6.12.22). Die Kobo-SleepCover sind in Schwarz, Deep Ocean Blue, Coral Reef Orange und Sea Glass Green für rund 32 Franken erhältlich.
Fazit
Im Vergleich zu Tolinos sind bei Kobo-Readern weiterhin die Bluetooth-Technologie und die dadurch via BT-Kopfhörer konsumierbaren Audiobooks ein Vorteil. Wer jedoch regelmässig E-Bücher via Orell-Füssli- oder Weltbild-Shop kauft, muss weiterhin via freier Software wie Calibre die EPUB-Dateien konvertieren bzw. damit auf Kobo-E-Book-Reader laden.
Der Lesespeed und die Akkulaufzeit des Kobo Clara 2E (durchschnittlich 1 Woche) sind in Ordnung. Positiv erwähnt seien die zahlreichen Features wie Lesefortschritt, Markierungen, Notizen, Wörterbuch usw. Abstriche muss man beim fehlenden Family Sharing, der nicht vorhandenen automatischen Display-Rotation bzw. physischen Tasten machen.
Kommentare