Im Test: Smartwatch Huawei Watch GT 2

Huawei hat die Watch GT 2 etwas eleganter und vermeintlich schlanker gemacht, als den GT-Vorgänger (hier gehts zum Test). Ein Blick auf die Zahlen widerspricht dem: Höhe Watch GT 2: 1,07 cm, GT: 1,06 cm. Doch sie ist ein paar Gramm leichter (42 Gramm), was wir spüren. Ansonsten bleiben die Chinesen ihrem (ein wenig klobigen) Design treu. Zwar ist die 1,39-Zoll-Uhr für ein Frauenhandgelenk noch immer zu gross – doch im Vergleich zu einer Garmin Fēnix 6X Pro Solar schnittig schmal.

Die GT 2 wird in zwei Grössen – 4,2-Zentimeter- und 4,6-Zentimeter-Gehäuse – angeboten. Angetrieben wird die smarte Uhr von einem Kirin-A1-Prozessor. Die 4,6-cm-Serie, welche wir testeten (Classic Edition in «Pebble Brown» mit Lederarmband), ist mit einem Amoled-Display mit Präzisions-Touchscreen ausgestattet. Die Auflösung blieb gleich: 454 × 454 Pixel. Die Schärfe überzeugt allerdings deutlich besser. Das Gerät ist Huaweis erste Smartwatch mit einem 3D-Glas, für ein «Display ohne Grenzen».