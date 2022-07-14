Oppo Watch Free im Test

Zwei Jahre, nachdem der chinesische Hersteller Oppo seine erste Smartwatch auf den Markt brachte (PCtipp berichtete), wird nach der Oppo Watch (unser Test) von 2020 und dem Oppo Band (Test von 2021) die Oppo Watch Free verfügbar.

Das Testgerät kommt in Schwarz samt magnetischer Ladestation (weiss). Die Smartwatch besitzt ein 1,64-Zoll-Farb-AMOLED-Display und die Uhr misst 4,60 × 2,97 × 1,14 Zentimeter (inkl. vorstehendem Herzfrequenzsensor). Das Display mit 2.5D-Glas auf der Vorderseite löst mit 280 × 456 Bildpunkten auf und soll 16,7 Millionen Farben darstellen können.

Die Smartwatch mit einem Gehäuse aus Polycarbonat ist zudem mit 33 Gramm (mit Silikon-Armband) ein Leichtgewicht, was sich sehr angenehm trägt – besonders nachts. Wer seinen Schlaf überwachen möchte: Das Free-Modell bietet neu OSleep. Dabei handelt es sich um eine personalisierte und umfassendere Schlafüberwachung und -analyse während des Schlafs.