Sony ZV-1F im Test

Die ZV-1 (siehe unsere Kamera-Kaufberatung, Kapitel Video) ist eine ausgezeichnete Vlogging-Kamera. Das kompakte Format, das niedrige Gewicht und dennoch ordentlich starke Innereien sorgen für ein solides Gesamtpaket, mit dem man ziemlich in jeder Situation etwas damit anfangen kann. Die ZV-1F geht in eine andere Richtung. Sie ist kein Upgrade der ZV-1, sondern eine Spezialistin. Das heisst: Sie ist zwar weniger flexibel, beherrscht aber ihr Kerngeschäft besser.

Ausstattung & Bedienung

Auf den ersten Blick ist vieles gleich geblieben, und auf den zweiten Blick genauso. Sensor, Gehäuse und Features sind sehr ähnlich wie beim ersten Vlogging-Modell von Sony. Den Hauptunterschied findet man zunächst beim Objektiv. Bei der ZV-1F verbaut Sony eine 20-mm-Festbrennweite mit einer maximalen Blendenöffnung von ƒ/2. Das hat zwei Dinge zur Folge: Erstens erhält man ein breiteres Sichtfeld wie bei der ZV-1, die bei 24 mm begann. Im Gegensatz dazu verliert man die optische Zoomfunktion. Das macht die Kamera deutlich weniger flexibel, aber auch simpler und leichter, was wiederum einfachen Vlogs zugutekommt. Wer seine Vlogs mit üppigen B-Roll-Aufnahmen und cineastischem Augenschmaus versehen möchte, wird es mit der ZV-1F nicht leicht haben. Geht es aber hauptsächlich darum, sich selbst und die eigenen Aktivitäten zu filmen, ist die Sony-Kamera in ihrem Element.