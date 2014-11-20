Sonys erster Curved-4K-TV im grossen PCtipp-Test

Zu den weiteren besonderen Ausstattungsmerkmalen: Sony spendiert dem 4K-TV gleich zwei Prozessoren - mit unterschiedlichen Aufgaben. Während Nummer eins für die Bilddarstellung zuständig ist, kommt Nummer zwei immer dann zum Einsatz, wenn aus den vorhanden Bildpunktinformationen das Bild auf 4K-Niveau inklusive den folgenden Optimierungen hochskaliert wird. In der Praxis dürfte dies mit etwa 90 bis 95 Prozent aller Sendungen/Filmen geschehen, da schlicht bisher noch kein Sender natives 4K-Fernsehen (und vor allem im grossen Massstab) anbietet. Eine der Ausnahmen ist der Flatrate-Dienst «Netflix», bei dem allerdings auch nur ausgewählte Serien in 4K verfügbar sind. Noch kurz zum Stromverbrauch: Sony spezifiziert das Gerät auf die Energieeffizienzklasse «B», und gibt einen durchschnittlichen Verbrauch von 180 Watt an. Minimal haben wir im Labor 115 bis 120 Watt gemessen, maximal waren es etwa 220 Watt. Immerhin verbaut Sony im 4K-Modell eine Lichtsensor, der die Helligkeit der Hintergundbeleuchtung im Panel mit der des Raumes abgleicht.

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