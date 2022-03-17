Test: Apple Studio Display

Die Wiederholfrequenz von 60 Hz wird wohl jene enttäuschen, die mit einem 120 Hz schnellen ProMotion-Display gerechnet haben. Allerdings reden wir hier nicht von einem Smartphone, sondern von einem 5K-Display. Eine Wiederholfrequenz von 120 Hz würde selbst den Thunderbolt-3-Anschluss überfordern, wenn gleichzeitig auch noch Daten übertragen werden, zum Beispiel an eine am Studio Display angeschlossene externe Festplatte.

Ich hätte mir ausserdem gewünscht, dass das Studio Display dieselben runden Ecken aufweist, wie das «Liquid Retina Display» mancher iPads – einfach, weil sie hübsch aussehen. Aber in diesem Fall muss weiterhin die Freeware Displaperture ihren Dienst verrichten.

Für 300 Franken Aufpreis wird ausserdem das normal entspiegelte Glas durch ein Nanotexturglas ersetzt, wie es beim «Pro Display XDR» zum Einsatz kommt. Es soll in hellen Räumen mit vielen Lichtquellen die Spiegelungen weiter reduzieren. Das Testgerät kam mit dem Standardglas – und was soll man sagen: Die Spiegelungen halten sich in engen Grenzen, obwohl das Display nicht matt, sondern kristallklar ist und die Bilder in ihrer vollen Pracht zeigen. Ich kann den Unterschied zu einem Nanotexturglas leider nicht testen; falls Sie daran interessiert sind, sollten Sie einen Besuch bei einem Apple Händler oder in einem Apple Store ins Auge fassen.

True Tone

Mit an Bord ist ausserdem Apples True-Tone-Technologie, mit der die Bildschirmdarstellung an die Farbtemperatur der Umgebung angepasst wird und für eine natürlichere Darstellung sorgt, ganz besonders in den Abendstunden. Tatsächlich ist es diese Eigenschaft, die das Studio Display im direkten Vergleich über den iMac Baujahr 2020 erhebt: Fotos wirken dort nun einen Tick zu blau, während die Farben auf dem True-Tone-Display wesentlich gefälliger daherkommen – allerdings spielen sich diese Unterschiede auf einem Niveau ab, von dem die allermeisten Display-Hersteller nur träumen können.

Kamera, CPU und Face ID

Die «Webcam» – wenn man sie noch so nennen darf – kommt in Form einer 12-Mpx-Kamera mit einem ultraweiten Sichtfeld von 122 Grad. Sie liefert ein gestochen scharfes Bild und ist demnach schuldlos, wenn das Konterfei am anderen Ende schwammig ankommt.

Hingegen wirkte das Bild für meinen Geschmack etwas zu gelblich. Leider bietet Apple keine Einstellungen, um die Einstellungen zu manipulieren. Eine Lösung besteht darin, auf die Software iGlasses auszuweichen, die genau diese Lücke füllt, indem sie sich quasi als virtuelle Kamera dazwischenschiebt. Das funktioniert aufgrund von Apples Restriktionen jedoch nicht mit Face Time, aber immerhin mit diversen anderen Videochat-Lösungen, inklusive Teams. Trotzdem: Dafür müssen knapp 20 Franken ausgegeben werden, weil es Apple nicht für nötig hält, ein paar Schieberegler anzubieten.

In jedem Fall ist die neue Kamera ein riesiger Fortschritt, wenn man sich bis anhin mit den Flaschenböden begnügte, die Apple bis zuletzt in den Intel-Rechnern verbaut hat.

Center Stage (Folgemodus)

Zum ersten Mal kommt in einem Mac die «Center Stage»-Funktion zum Einsatz, von Apple mit «Folgemodus» übersetzt. Dabei folgt die Kamera scheinbar der Person, wenn sie sich bewegt. Tatsächlich handelt es sich dabei aber nur um eine Vergrösserung des Ausschnitts. Der Algorithmus dahinter leistet ganze Arbeit, indem sich die Kamera erst «bewegt», wenn die Action ein gewisses Ausmass angenommen hat. Dann aber funktioniert der Ausschnitt butterweich. Der Folgemodus funktionierte im Test in Face Time und WebEx, aber nicht in Teams. Er muss vom Software-Hersteller also explizit unterstützt werden.