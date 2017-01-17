Test: Internetbox 2

Rückseitig finden sich vier Gigabit-Netzwerk-Ports, ein Uplink- und ein Fibre-Port, zwei USB-Schnittstellen sowie zwei analoge Telefonbuchsen. Auch an einen (noch nicht aktivierten) Einschub für Smart-Home-Devices wurde gedacht. Da die Abschaltung des analogenelefonnetzes ins Haus steht, lässt die Swisscom ihre Box als DECT-Basisstation fungieren. Falls der Haushalt des Kunden also bereits auf IP-Telefonie umgestellt ist, lassen sich die Telefone drahtlos mit der Box verbinden, um so in den Genuss von HD-Telefonie zu kommen. Im Lieferumfang findet sich derweil das Übliche: Netzteil, LAN-Kabel, DSL-Kabel, Anleitung.

Die Inbetriebnahme gestaltet sich problemlos. Es empfiehlt sich, das Gerät für das Setup per LAN an einen PC oder Laptop anzuschliessen. Einmal angeschlossen, startet ein automatisches Setup, das durch die Sprach- und Sicherheitseinstellungen führt. Weitere Geräte lassen sich via Key-Eingabe oder WPS ins WLAN einbinden. Verschlüsselungsprotokoll ist WPA2.

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Webinterface und Netzwerkmultitalent

Ein spezielles Kränzchen winden muss man dem Router-Interface. Abgesehen von der grafisch angenehmen Gestaltung des GUIs sind alle Funktionen sinnvoll und nachvollziehbar angeordnet, zu keiner Einstellung benötigt man mehr als zwei Klicks.