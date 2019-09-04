Test: Logitech MX Keys

Logitechs neuste Tastatur ist als Begleiter zur Maus MX Master 3 gedacht. Die kabellose Tastatur richtet sich vor allem an Power-Nutzer im Bürobereich und will mit cleveren Software-Features den Alltag erleichtern. Als Tastatur per se ist die MX Keys relativ unauffällig. Dunkelgraue Tasten auf einem etwas weniger dunklen Grau dahinter. Lediglich ein kleines «logi»-Logo ist auf der Vorderseite angebracht. Das Hauptaugenmerk fällt somit auf zwei Dinge: Zunächst sind die Tasten der MX Keys etwas eigen geformt. Statt der üblichen Wölbung mechanischer Tastaturen oder den flachen Keys, wie man sie von Laptops her kennt, geht Logitech hier einen Mittelweg. Die Keycaps sind flach gehalten, allerdings mit einer kleinen, runden Wölbung, welche besser auf die Fingerkuppen des Nutzers passen soll. Die Keycaps dürften Geschmackssache sein. Das sonstige Tippgefühl entspricht dabei etwa einem Laptop, mit etwas mehr Widerstand. Wer sich auf den älteren Macbook-Tasten zu Hause fühlt, wird sich schnell an die MX Keys gewöhnen.

Das zweite, was bei der MX Keys schnell auffällt, ist die Beschriftung. Diese Tastatur ist für mehrere Systeme konzipiert. Allem voran für Windows und MacOS. Entsprechend sind viele Tasten mehrfach beschriftet. Zeichen in einem ausgefüllten Kreis werden unter MacOS mit der Option-Taste aktiviert, Zeichen mit leerem Kreis unter Windows von der AltGr-Taste. Markiert sind aber fast nur die Windows-Varianten, da die Option-Kombinationen auf üblichen Mac-Tastaturen sowieso nicht speziell gekennzeichnet sind.