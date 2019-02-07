Test: Mac mini (2018)

Diese eGPUs sind zwar nicht Bestandteil dieses Testes; aber sie zeigen, dass der neue Mac mini im Gegensatz zu seinen Vorgängern bei 3D-Anwendung kaum an seine Grenzen gebracht werden kann, wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist. Denn von beiden Modellen lassen sich bis zu vier Stück über Thunderbolt 3 zusammenschalten, wobei weiterhin nur ein Kabel zum Mac mini führt. Jede eGPU bietet eigene Thunderbolt- und HDMI-Anschlüsse, um Displays anzusteuern, aber die schiere aufaddierte Rechenleistung kann auch für Video-Renderings oder 3D-Berechnung verwendet werden – vorausgesetzt, die jeweilige Anwendung versteht sich mit eGPUs.

Lärm (oder eben nicht)

Den alten Mac mini konnte man mit zwei Festplatten bestellen; das aktuelle Modell gibt es nur noch mit einem SSD. Dadurch wird im Innern sehr viel Platz frei, der sich komplett dem thermischen Design verschreibt. Deshalb interessierte uns vor allem die Geräuschentwicklung. Dazu haben wir zwei Modelle getestet: das kleinste Modell mit seinem sparsamen i3-Prozessor und den grössten Brocken mit 3,2 GHz Intel Core i7 mit sechs Kernen.

Im «normalen Betrieb» (Office, Layout, Bildverarbeitung etc.) sind beide Modelle unhörbar leise, selbst wenn sie nur eine Armlänge entfernt auf dem Schreibtisch stehen. Das ist der Zustand, den man von einem Mac erwartet, und die beiden Rechenzwerge enttäuschen nicht.

Wenn alle Kerne künstlich bis zum Anschlag belastet werden (hier geht es zur Anleitung), gibt es Unterschiede. Das kleine Modell mit dem i3-Prozessor blieb unhörbar, selbst nachdem wir die CPU eine geschlagene Stunde lang mit 100 Prozent Leistung betrieben haben. Die Abluft auf der Rückseite wurde zwar wärmer, aber das wars auch schon.

Beim grossen Modell erhielten wir gemischte Resultate. Unter voller Last liefen die Lüfter bereits nach einer Minute an und gingen ruhig, aber eben gut hörbar ihrer Arbeit nach – allerdings waren sie weit davon entfernt, um mit dem Prädikat «Föhn» belegt zu werden. Hingegen wurde ein rechenintensiver Video-Export aus Final Cut Pro zur vollsten Zufriedenheit erledigt, während die Lüfter deutlich leiser blieben als bei der künstlichen Belastung aller Kerne.

Sicherheit

Alle Modelle sind mit Apples T2-Chip ausgestattet. Er kümmert sich um die Ver- und Entschlüsselung sämtlicher Prozesse und des SSDs, ohne dass es dabei zu Leistungseinbussen kommt. Ausserdem überwacht er lückenlos den kompletten Startvorgang und führt diesen nur fort, wenn die nächste Software von Apple signiert worden ist. Kurz, dieses Gerät eignet sich auch für die Verarbeitung und Speicherung delikater Informationen.

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Tempo, Skalierbarkeit, Kaufberatung und Fazit

Tempo

Bei der reinen Rechenleistung gibt es die theoretischen und die praktischen Werte. Wir haben den grossen Mac mini gegen einen High-End-iMac mit i7-Prozessor bei 4 GHz antreten lassen. Das war einmal das beste Pferd im Stall – vor etwas mehr als vier Jahren. Mit GeekBench 4 gemessen, ergaben sich folgende Unterschiede:

• Mac mini 2018: 5656 (Single-Core) resp. 24'270 (Multi-Core)

• iMac late 2014: 4814 (Single-Core) resp. 16'385 (Multi-Core)

Auf dem Papier sind die Unterschiede verblüffend klein, denn schliesslich liegt fast eine halbe Dekade (!) zwischen den beiden Geräten. Während die Single-Core-Messung fast vernachlässigbar ist, liegt die Leistung bei der Multi-Core-Messung nur etwa 50 Prozent höher. Das ist jedoch nicht das Problem von Apple; vielmehr enttäuscht Intel seit Jahren mit kaum relevanten Leistungssprüngen bei den Prozessoren. Es bleibt nur die Hoffnung, dass Apple mit der Entwicklung eigener CPUs beschäftigt ist.