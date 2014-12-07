Test: Mac mini (Late 2014)

Der Mac mini ist eine Ausnahmeerscheinung im Apple-Portfolio: Abgesehen vom etwas speziellen Mac Pro kommt er als einziges Gerät splitternackt daher: ohne Tastatur, ohne Maus und ohne Monitor. Das spielt seinem Besitzer bei drei Einsatzgebieten in die Hände:

Mediacenter. Mit seiner kompakten Bauweise und seinem eleganten Erscheinungsbild passt der Mac mini hervorragend zu jedem Fernseher. Der integrierte HDMI-Anschluss liefert Bild und Ton, während das integrierte Netzteil den Kabelsalat reduziert.

Ein- und Umsteiger. Wer seinen alten PC entsorgen möchte und mit einem Einstieg in die Apple-Welt liebäugelt, tut dies mit dem Mac mini ohne Risiko. Alle Peripheriegeräte lassen sich weiterhin nutzen. Und wenn sämtliche Stricke reissen, wird der ganze Rechner zu einem vollwertigen Windows-PC umgerüstet. (Dazu später mehr.)

Server. Fast zu schade und doch so praktisch: Durch seinen geräuschlosen Betrieb und seine kompakten Abmessungen agiert der Mac mini auch in der kleinsten Wohnung als Server, ohne unangenehm aufzufallen.