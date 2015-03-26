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Test: Plustek OpticFilm 8200i SE
In den Schränken diese Welt motten Milliarden von Fotos und Dias vor sich hin und warten auf den Sprung ins digitale Zeitalter. Oft genug hätten sie ihre Besitzer ja längst eingescannt – wenn es nur nicht so viel Arbeit machen würde. Der Plustek OpticFilm 8200i SE räumt diese Ausrede beiseite: Wenn die Negative und Dias noch vorhanden sind, wird der Aufwand für saubere Scans mit viel Technik reduziert.
Die Hardware
Der backsteingrosse Scanner wird über das mitgelieferte USB-2.0-Kabel mit dem Mac oder PC verbunden. Im Lieferumfang befinden sich ausserdem eine gepolsterte Tasche für die Aufbewahrung sowie je eine Halterung für 6 Negative oder 4 gerahmte Dias. Dabei wird nur das Kleinbild-Format unterstützt.
Scanner-Qualitäten
Dias und Negative werden mit einer maximalen Auflösung von 7200 dpi (horizontal und vertikal) eingelesen. Auf ein 35-mm-Bild umgerechnet, kommt dabei – je nach Ausschnitt – eine beachtliche Auflösung von ungefähr 9800x6300 Pixel zustande, also etwa 61 Mpx!
Der Scanvorgang läuft dabei zweiteilig ab: Im ersten Durchgang werden die RGB-Informationen erfasst. Im zweiten Durchgang wird ein Infrarot-Scan hergestellt, der Staub und Kratzer erfasst. Anschliessend rechnet die Software die beiden Bilder zusammen und optimiert die Darstellung.
Das funktioniert in den meisten Fällen erstaunlich gut und erleichtert die anschliessende Nachbearbeitung enorm. Von oben nach unten: erster Scan, Infrarot-Scan und die korrigierte Fassung. Der rot markierte Fleck wurde genauso entfernt, wie der Fingerabdruck am oberen Bildrand:
Soviel Technik hat ihren Preis, und bezahlt wird mit Lebenszeit: In der maximalen Auflösung dauert ein Scan ca. 3:15 Minuten. Dieser Wert umfasst den obligatorischen Vorscan, die Wahl des Ausschnitts und den abschliessenden Scan in höchster Auflösung. Die Wahl des Ausschnitts ist leider ein Muss, da die Automatik der Software eine viel zu kleine Fläche auswählt.
Nichts für grosse Mengen
Die Halterungen für Negative und Dias werden seitlich in den Scanner eingeschoben und manuell transportiert. Da der Plustek-Scanner ohne Display auskommen muss, kann er nur mit einer PC –Verbindung betrieben werden. Diese beiden Umstände verhindern eine effiziente Verarbeitung von grossen Bildserien. Wenn also 50 Diakästen à 100 Lichtbilder auf die Wiederentdeckung warten, wird jede Menge Geduld benötigt – oder ein anderer Scanner.
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Eine üble Software (und bessere Alternativen
Die Software
Zum Lieferumfang gehört die «Software» SilverFast 8 LE für Mac und Windows – und die ist wirklich ein Trauerspiel. Die Oberfläche wirkt so, als wäre sie in den 90er Jahren von einem frustrierten Schimpansen gestaltet worden.
Für die Installation muss die Seriennummer bei gleichzeitig eingelegter (!) DVD eingetippt werden. Danach kann das unvermeidliche Update von der Website des Entwicklers heruntergeladen werden – aber erst, nachdem man sich unter Angabe der E-Mail-Adresse zwangsregistriert hat.
Die beiden Tasten «IntelliScan» und «QuickScan» auf der Vorderseite funktionieren nur unter Windows – aber das ist für die Anhänger des Microsoft-Betriebssystems kein Grund zum Jubeln. Ein Druck auf «IntelliScan» öffnet die Software, und falls diese bereits läuft, wird einfach eine zweite Instanz geöffnet. Oder ein dritte. Und so weiter.
Die Taste «QuickScan» wiederum startet sofort den Scanvorgang, ignoriert allerdings die letzten Einstellungen. Wenn sich also ein Dia im Halter befindet, wird dieses wie ein Negativ behandelt und entsprechend falsch eingelesen.
Die hässliche Oberfläche stört auch den Arbeitsfluss. Die Möglichkeiten sind zwar reichhaltig, aber in vieler Hinsicht nur für Profis interessant. Das Gros der Anwender wird wahrscheinlich besser bedient, wenn die Einstellungen einmal vorgenommen und dann beibehalten werden; die eigentliche Bildoptimierung findet dann später in Photoshop oder einer anderen Software statt.
Dessen ungeachtet lassen sich mit SilverFast sehr gute Ergebnisse erzielen – aber die Arbeit macht keinen Spass. Kurz, der Plustek-Scanner hätte etwas Besseres verdient.
Eine fähige Alternative
Zum Beispiel die Scanner-Anwendung VueScan, die es gefühlt seit der Rokoko-Zeit gibt. VueScan arbeitet mit vielen trockenen Schiebereglern, die jedoch im Vergleich zur SilverScan-Oberfläche herrlich entschlackt wirken. VueScan unterstützt unzählige Feineinstellungen, den Infrarot-Scan und erkennt den Ausschnitt korrekt – allein das spart unzählige Handgriffe.
Die «Professional Edition» mit Unterstützung für Dias und Negative kostet allerdings 89.95 US-Dollar, inklusive allen zukünftigen Updates. Ungeachtet dessen sollte der Demoversion unbedingt eine Chance gegeben werden.
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Kaufempfehlung und Fazit
Hardware top, Software Flopp
Die Bewertung des Gesamtpakets ist schwierig. Die Hardware hinterlässt einen tadellosen Eindruck – abgesehen davon, dass die Halterung nach jedem Scan manuell transportiert werden muss. Die Kratzer- und Stauberkennung verbessert das Resultat in den meisten Fällen deutlich.
Die Software verhindert leider eine bessere Note. Sie bietet zahlreiche professionelle Funktionen bis hin zur Profilierung. Doch leider lässt sie keine Möglichkeit aus, um dem Benutzer Steine in den Weg zu legen. Immerhin: Mit der Software «VueScan» erhalten Sie eine hervorragende Alternative, allerdings für weitere 89.95 US-Dollar.
Teile und spare!
Das Schicksal der meisten Diascanner ist fast schon klassisch: Man benutzt sie einmal, um die Lichtbilder ins digitale Zeitalter zu retten – und danach nie wieder. Also: Suchen Sie sich Gleichgesinnte, legen Sie für den Scanner und die Software VueScan zusammen und reichen Sie den Scanner herum. In diesem Fall reduziert sich auch die Anschaffung von VueScan auf einen fast schon symbolischen Beitrag, gemessen an all den Erleichterungen.
Das Testgerät wurde uns freundlicherweise von Digitec zur Verfügung gestellt. Über diesen Link gelangen Sie direkt zur Produktseite.
Die Ausgabe 6/2015 des PCtipp geht im Detail auf die Digitalisierung von alten Fotos und Negativen ein (erhältlich ab dem 26. Mai).
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