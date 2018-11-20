Test: Samsung QE75Q900R (8K)

Die Preisfrage

Und dann steht da noch der Preis von 7000 Franken im Raum, der ein ausgewogenes Haushaltsbudget ins Elend reissen kann. Deshalb stellt sich einmal mehr die Frage: «Muss es wirklich 8K sein oder ist das zurzeit nur eine Spielerei?» Ziehen wir einen Vergleich.

Innerhalb von Samsungs QLED-Sortiment kommt der QE75Q900R dem 4K-Modell QE75Q9FN am nächsten: Auch dieses Modell gehört zur unbestrittenen Oberklasse und bietet ein hervorragendes Bild, inklusive dem gelobten «Full Array Local Dimming». Wir haben bereits das 55-Zoll-Modell getestet, und im Test finden Sie auch Details zur QLED-Technologie.

Das 75-Zoll-Modell dieser Baureihe kostet aktuell etwa 6000 Franken, also 1000 Franken weniger. Das ist ein überraschend kleiner Preisunterschied – auch deshalb, weil die Auflösung längst nicht der einzige Unterschied ist. Stattdessen kommt das 8K-Modell auch mit den neusten Chips (etwa dem Quantum-Prozessor 8K) und dem ebenfalls neuen, hervorragenden Upscaler.

Wenn Sie also mit der Kreditkarte in der Hand und einer Träne im Auge im Geschäft stehen, greifen Sie zum QE75Q900R. Die Zeit heilt schliesslich alle Wunden – und innerhalb der Samsung-Welt ist das der QLED-Fernseher, den Sie wollen. Ganz sicher.

Tipps zum Kauf

Einen Samsung-Fernseher sollte man nie spontan kaufen, denn die Firma ist für ihre notorischen Sonderverkäufe bestens bekannt. Sie werden nicht lange warten müssen, bis der nächste «Samsung Super Sale» (oder was auch immer) bei Microspot, Digitec (oder bei wem auch immer) ausgerufen wird – mit wenigstens 15 Prozent Rabatt. An diesem Black Friday wird das ganz bestimmt nicht anders sein.

Doch egal, bei wem Sie den Fernseher kaufen: Investieren Sie in eine Garantieverlängerung mit «Pick-up»-Option, damit das Gerät im Schadensfall abgeholt und später zurückgebracht wird. Das kostet 300 Franken bis 500 Franken, ist also nicht billig – aber wenn Sie die Versicherung brauchen, werden Sie sich ausgiebig für diese Entscheidung loben.

Fazit

Zugegeben: Die Versuchung war gross, dem QE75Q900R die Höchstwertung zu verweigern, weil ihm Samsung keine Dolby-Vision-Unterstützung mitgibt. Doch unter dem Strich macht dieses Gerät sehr viel Freude. Die Bedienung ist entspannt, die Funktionalität hoch und die Technik lässt das Bild aus jeder Quelle im besten Licht erscheinen. Und was liesse sich Besseres über einen Fernseher sagen?