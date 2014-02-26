TV-Kalibrierung mit dem Smartphone

Schwarzwert? Gamma? Helligkeit? Farbraum?! Diese und viele andere Parameter liessen sich an modernen Fernsehern einstellen – wenn man bei diesen Begriffen durchblicken würde. Natürlich kann man einen Fachmann mit all seinem speziellen Equipment dafür aufbieten, doch das geht schnell ins Geld.

Für die meisten Zuschauer reicht jedoch die Gewissheit, dass man mit einem Minimum an Aufwand die maximale Wirkung erzielt hat – und dieses Ziel ist relativ günstig zu erreichen. Die kostenlose Smartphone-App «THX tune-up» hilft mit einem Assistenten, Schritt für Schritt die Einstellungen zu optimieren. Die App wird sowohl für iOS, als auch für die Android-Plattform angeboten.

Die Verbindung zum Fernseher

Damit die App ihre Wirkung entfalten kann, muss das Smartphone mit dem Fernseher verbunden werden, denn im Prinzip dreht sich alles um die mitgelieferten Testbilder. iOS-Geräte lassen sich über AirPlay koppeln, wenn ein Apple TV am Fernseher hängt. Für die direkte Kabelverbindung über HDMI bietet Apple den Lightning Digital AV Adapter an (49 Franken). Für die älteren Geräte bietet der 30-polige Digital AV Adapter dieselbe Funktionalität für 39 Franken. In beiden Fällen wird auf dem iPhone die Anleitung im Hochformat gezeigt, während auf dem Fernseher das Testbild im Querformat dargestellt wird.