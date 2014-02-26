Tests
TV-Kalibrierung mit dem Smartphone
Schwarzwert? Gamma? Helligkeit? Farbraum?! Diese und viele andere Parameter liessen sich an modernen Fernsehern einstellen – wenn man bei diesen Begriffen durchblicken würde. Natürlich kann man einen Fachmann mit all seinem speziellen Equipment dafür aufbieten, doch das geht schnell ins Geld.
Für die meisten Zuschauer reicht jedoch die Gewissheit, dass man mit einem Minimum an Aufwand die maximale Wirkung erzielt hat – und dieses Ziel ist relativ günstig zu erreichen. Die kostenlose Smartphone-App «THX tune-up» hilft mit einem Assistenten, Schritt für Schritt die Einstellungen zu optimieren. Die App wird sowohl für iOS, als auch für die Android-Plattform angeboten.
Die Verbindung zum Fernseher
Damit die App ihre Wirkung entfalten kann, muss das Smartphone mit dem Fernseher verbunden werden, denn im Prinzip dreht sich alles um die mitgelieferten Testbilder. iOS-Geräte lassen sich über AirPlay koppeln, wenn ein Apple TV am Fernseher hängt. Für die direkte Kabelverbindung über HDMI bietet Apple den Lightning Digital AV Adapter an (49 Franken). Für die älteren Geräte bietet der 30-polige Digital AV Adapter dieselbe Funktionalität für 39 Franken. In beiden Fällen wird auf dem iPhone die Anleitung im Hochformat gezeigt, während auf dem Fernseher das Testbild im Querformat dargestellt wird.
Bei Android-Geräten steht und fällt die Verbindung mit dem jeweiligen Modell. Eine mögliche Lösung kann der MHL/HDMI-Adapter IM750 von Sony sein. Das kleine Kästchen kommt mit einem Micro USB-Anschluss und einer HDMI-Buchse, über die der Fernseher verbunden wird. Der Adapter kostet ca. 50 Franken. Das Smartphone selbst muss jedoch MHL-fähig sein (für Mobile High-definition Link). Eine Google-Suche klärt das in der Regel in wenigen Sekunden.
Die Anwendung ist ein Kinderspiel: Testbilder werden auf dem Fernseher angezeigt, anschliessend wird an der richtigen Einstellung herumgeschraubt. So steht zum Beispiel ein Velo vor einem vermeintlich schwarzen Hintergrund. Tatsächlich ist jedoch im Hintergrund eine leichte Struktur erkennbar. Nun geht es darum, die Helligkeit so weit zu erhöhen (oder zu reduzieren»), dass diese Struktur gerade noch sichtbar ist. Und so weiter.
Fazit: Die App «THX tune-up» führt bei geringen Kosten für den Adapter zu deutlich besseren Einstellungen. Die Kalibrierungslösung eignet sich perfekt für Zuschauer, die eigentlich mir Kalibrierung gar nichts am Hut haben – und trotzdem das Maximum aus dem Fernseher herausholen möchten. Einziger Wermutstropfen: Die App sowie die Video-Anleitungen sind nur in Englisch verfügbar.
Kommentare