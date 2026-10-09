9. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 40
In der Kalenderwoche 40 vom 28. September bis 4. Oktober 2026 standen die Artikel «3D-Druck ganz einfach - so geht es» und «Neue Domain-Endungen für das Internet» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 40 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 28. September bis 4. Oktober 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
3D-Druck ganz einfach - so geht es
Rang 2
Neue Domain-Endungen für das Internet
Rang 3
Zorin OS für Linux-Einsteiger- wir zeigen wie es geht
Rang 4
Digital Detox mit der Apple Watch
Rang 5
Galaxy SmartTag3 von Samsung vorgestellt
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