15. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 41
In der Kalenderwoche 41 vom 5. bis 11. Oktober 2026 standen die Artikel «Gutes aus Europa - Software-Alternativen zu US-Produkten» und «Zattoo baut Angebot in der Schweiz auf über 400 Sender aus» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 41 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 5. bis 11. Oktober 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Gutes aus Europa - Software-Alternativen zu US-Produkten
Rang 2
Zattoo baut Angebot in der Schweiz auf über 400 Sender aus
Rang 3
Fragen und Antworten zum Swisstopo-PCtipp-Webinar
Rang 4
Rang 5
Die Schweiz bietet viele innovative Software
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