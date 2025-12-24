Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
24. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.

In eigener Sache

Frohe Weihnachten und einen «guten Rutsch» ins neue Jahr!

Das PCtipp-Team ist in den Weihnachtsferien und wünscht Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch. Der nächste Newsletter wird am 5. Januar 2026 erscheinen.
© (Quelle: NMGZ)

Sehr geehrte PCtipp-Leserinnen und -Leser

Ein weiteres Jahr ist wie im Flug vergangen. 2025 war ein Jahr voller Produktetests, Tipps, Downloads, News und Apps, die wir für Sie, liebe Leserinnen und Leser, ausgesucht und in multimedialer Form aufbereitet haben. Wir hoffen, Ihnen hat das Lesen genauso viel Freude bereitet wie uns das Schreiben.

Nächste Woche gibt es keinen Newsletter, aber schauen Sie doch hin und wieder auf unserer Website vorbei, es gibt das eine oder andere «Zückerli». Der nächste Newsletter erscheint am 5. Januar 2026.

Nun wünscht Ihnen das gesamte PCtipp-Team frohe Festtage und «es guets Nois»!

Kommentare

In eigener Sache Pressemeldungen
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare