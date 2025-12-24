Frohe Weihnachten und einen «guten Rutsch» ins neue Jahr!

Sehr geehrte PCtipp-Leserinnen und -Leser

Ein weiteres Jahr ist wie im Flug vergangen. 2025 war ein Jahr voller Produktetests, Tipps, Downloads, News und Apps, die wir für Sie, liebe Leserinnen und Leser, ausgesucht und in multimedialer Form aufbereitet haben. Wir hoffen, Ihnen hat das Lesen genauso viel Freude bereitet wie uns das Schreiben.

Nächste Woche gibt es keinen Newsletter, aber schauen Sie doch hin und wieder auf unserer Website vorbei, es gibt das eine oder andere «Zückerli». Der nächste Newsletter erscheint am 5. Januar 2026.

Nun wünscht Ihnen das gesamte PCtipp-Team frohe Festtage und «es guets Nois»!