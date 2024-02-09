9. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 05
In der Kalenderwoche 05 vom 29. Januar bis zum 4. Februar 2024 standen die Tests vom Samsung Galaxy S24 Ultra und der Sicherheitskamera Arlo Pro 5 ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 05 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 29. Januar bis zum 4. Februar. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra im PCtipp-Test
Rang 2
Sicherheitskamera Arlo Pro 5 2K im PCtipp-Test
Rang 3
Warnung vor falschen Serafe-Rechnungen
Rang 4
Die besten Tipps rund um Ihre Maus
Rang 5
Tinten-Multifunktionsgerät Brother MFC-J4540DWXL im PCtipp-Test
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