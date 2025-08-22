Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 33

Die Kalenderwoche 33 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 11. bis zum 17 August 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Alarm! Verseuchter PC!

Rang 2

Galaxus kämpft mit Lieferengpässen

Rang 3

Wenn der PC oder das Notebook sich tot stellt

Rang 4

Eigene Mobilfunknummer anzeigen

Rang 5

Garmin meldet Rekordzahlen und hebt Jahresprognose an

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 33 hatte dieses Video die meisten Aufrufe: