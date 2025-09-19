19. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 37
In der Kalenderwoche 37 vom 8. bis zum 14. September 2025 standen die Artikel "Interdiscount mit 10 Knaller-Angeboten" und "Alles neu: iPhones, Apple Watch undAirPodsPro" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 37 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 8. bis zum 14. September 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Interdiscount mit 10 Knaller-Angeboten
Rang 2
Alles neu: iPhones, Apple Watch und AirPods Pro
Rang 3
Rang 4
Sprachen einfach lernen mit Apps und Websites
Rang 5
Samsung Galaxy Z Fold7 im PCtipp-Test
PCtipp YouTube-Kanal
In der Kalenderwoche 37 hatte dieses Video die meisten Abrufe:
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