17. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 41
In der Kalenderwoche 41 vom 6. bis zum 12. Oktober 2025 standen die Artikel "Per App parkieren - so geht es" und"Tierisch gute Fotos" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 41 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 6. bis zum 12. Oktober 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
"Per App parkieren - so geht es"
Rang 2
Rang 3
Im Test – Logitech MX Master 4
Rang 4
Im Test – Logitech Signature Slim Solar+
Rang 5
Ausprobiert: Apple Watch Series 11
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In der Kalenderwoche 41 hatte dieses Video die meisten Abrufe:
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