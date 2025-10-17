Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 41

Die Kalenderwoche 41 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 6. bis zum 12. Oktober 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

"Per App parkieren - so geht es"

Rang 2

Tierisch gute Fotos

Rang 3

Im Test – Logitech MX Master 4

Rang 4

Im Test – Logitech Signature Slim Solar+

Rang 5

Ausprobiert: Apple Watch Series 11

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 41 hatte dieses Video die meisten Abrufe: